الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين بقوات كبيرة لهدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم

اقتحم الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/الثلاثاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وفقا لمراسل سبوتنيك.

موسكو – سبوتنيك. وأفاد المراسل بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي توغلت في المدينة من عدة محاور، واندلعت مواجهات في المنطقة، بعد دعوة مساجد مدينة جنين المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش اقتحم جنين من أجل هدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، والتي قتل فيها 3 إسرائيليين.

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