الرئيس التونسي: سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات

التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر.

وبحث خلال اللقاء استعدادات الهيئة للانتخابات البرلمانية والمقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد الرئيس التونسي أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون مالا يبطنون وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به”.

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