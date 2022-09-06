مصرف "سبيربنك" الروسي يخطط لفتح فروع في الهند عام 2023

موسكو – سبوتنيك. وقال بوبوف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، ” على خلفية توسيع التعاون بين روسيا والهند وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية من عملائنا، بما في ذلك المصدرين فإننا نعمل على فتح فرع سبيربنك آخر في الهند، في العاصمة التجارية للهند مدينة مومباي”.