بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت إليها أوكرانيا من منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: “لا”، وفقا لوكالة “رويترز”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.

روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

وفي وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية، أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة “راعية للإرهاب”، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأن موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.