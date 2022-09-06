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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في أثناء المواجهات بجنين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين من عدة محاور، كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
كما شرعت القوات بهدم منزل منفذ عملية “تل أبيب” رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، وفقا لوكالة “شهاب”.
وذكر الإعلام الفلسطيني أن الشاب الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي يدعى محمد موسى سباعنة
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية إلقاء شباب فلسطينيين عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي وتبادلا لإطلاق النار بين الطرفين.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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