مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.. فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في أثناء المواجهات بجنين.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين من عدة محاور، كما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
كما شرعت القوات بهدم منزل منفذ عملية “تل أبيب” رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، وفقا لوكالة “شهاب”.
تغطية صحفية: “لحظة إصابة أحد الشبان خلال اقتحام مدينة جنين”. pic.twitter.com/NGuLHwT10T
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2022
وذكر الإعلام الفلسطيني أن الشاب الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي يدعى محمد موسى سباعنة
شاهد | لحظة استهداف آليه عسكرية تابعة لجيش الاحتلا..ل بقنبلة محلية الصنع أثناء اقتحام #جنين. pic.twitter.com/PkS7edZMgr
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2022
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية إلقاء شباب فلسطينيين عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي وتبادلا لإطلاق النار بين الطرفين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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