زعيم ميانمار: دستور البلاد يحظر تمركز أي قوات أجنبية في البلاد

موسكو – سبوتنيك. وقال مين أونغ هلينغ لوكالة سبوتنيك، “بالنسبة لإنشاء قاعدة عسكرية لوزارة الدفاع الروسية على أراضينا، فهذا الأمر محظور بموجب الدستور. ولا يتعلق الأمر فقط بروسيا، ولكن بشكل عام بأي دولة – لا ينبغي أن تتمركز القوات المسلحة الأجنبية على أراضينا”.

وشدد على أن “روسيا صديقة لنا، ويمكننا إيجاد فرص أخرى للتعاون، بما في ذلك في مجال الدفاع. ليس من الضروري إنشاء نوع من القاعدة، فقد تكون هناك أشكال أخرى من التعاون لتحقيق الاستقرار في الوضع في المنطقة”.