العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا

عثر، اليوم الثلاثاء، على أحد المشتبه بهما بارتكاب سلسلة هجمات طعن بالسلاح الأبيض، يوم الأحد، في وسط كندا ميتا.

وتم العثور على داميان ساندرسون ميتا في إحدى البلديات التي شهدت الهجمات، فيما يجري البحث بشكل مكثف عن شقيقه مايلز ساندرسون، وفق شرطة الخيالة الملكية الكندية.

ويشتبه في ارتكاب الأخوين لهجمات الطعن بالسكين في “جيمس سميث كري نيشون” وقرية “ويلدون” في ساسكاتشوان (وسط البلاد)، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وخلفت 19 من المصابين بجروح.

ولم يتم بعد العثور على السيارة التي يشتبه في استخدامها خلال هذه الهجمات. وأصدر الدرك مذكرات توقيف في حق الفارين عقب الهجمات وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

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ويواجه مايلز ساندرسون حاليا ثلاث تهم رئيسية تتعلق بجكنداريمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، والاقتحام غير القانوني.

وحسب شرطة الخيالة، فإن بعض الضحايا كانوا مستهدفين، فيما تمت مهاجمة البعض الآخر بشكل عشوائي.