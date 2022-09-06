اليابان تعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية جرز الكوريل

علّق الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية المشتركة بين البلدين بشأن دخول اليابانيين إلى بعض الجرز الروسية.

وقال ماتسونو إن “الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجًا شديدًا إلى روسيا فيما يتعلق بقرار موسكو إنهاء اتفاق الزيارات الميسرة إلى جزر الكوريل.

ووصف وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قرار موسكو بأنه “لا أساس له على الإطلاق وغير مقبول”، زاعما بالقول إن موسكو تحاول نقل المسؤولية إلى اليابان”.

وأشار هاياشي إلى أنه “حتى الآن لم تتلق اليابان أي إخطارات مسبقة من روسيا بخصوص هذه المسألة”.