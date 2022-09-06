إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان

أعلن أطباء الامتياز في السودان إضرابهم عن العمل، وذلك بشكل شامل في عموم البلاد.
وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها على جدولها للتصعيد الثورة، أن الإضراب الشامل “يهدف لاسترداد حقوق الفئة المسلوبة بواسطة وزارة الصحة”.
وحسب ما أوردت صحيفة “الانتباهة” السودانية، فقد سلم الأطباء مذكرة لوزارة الصحة تتضمن مطالبهم.
ومن المفترض أن يكون، اليوم الثلاثاء، هو يوم الوقفات الاحتجاجية ومخاطبة المستشفيات، ثم يوم الخميس المقبل يتم تسليم مذكرات الإضراب.
ويستمر الإضراب في المستشفيات طبقا لجدول أعلنه أطباء الامتياز ويستمر في التصعيد حتى تحقيق المطالب.
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