إضراب أطباء الامتياز يبدأ في السودان

وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها على جدولها للتصعيد الثورة، أن الإضراب الشامل “يهدف لاسترداد حقوق الفئة المسلوبة بواسطة وزارة الصحة”.

ومن المفترض أن يكون، اليوم الثلاثاء، هو يوم الوقفات الاحتجاجية ومخاطبة المستشفيات، ثم يوم الخميس المقبل يتم تسليم مذكرات الإضراب.