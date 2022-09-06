الدفاع الروسية: مجموعة صواريخ "إسكندر إم" تدمر مركز قيادة لعدو افتراضي خلال مناورات "فوستوك 2022"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير مركز قيادة لعدو افتراضي بمجموعة صواريخ من طراز “إسكندر إم” خلال المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية “فوستوك 2022″، في حقل تدريب سيرغيفسكي في إقليم بريمورسكي.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، جاء فيه: “من أجل تحقيق التفوق الناري وتعطيل نظام القيادة للقوات المعادية وتهيئة الظروف الملائمة للمجموعة العسكرية الضاربة إلى المعركة قرر مقر قوات التحالف توجيه نيران مكثفة على مواقع قيادة العدو المفترضة باستخدام مجموعة صواريخ من طراز “إسكندر إم” العملياتي والتكتيكي.

كما شاركت فرق أنظمة إطلاق الصواريخ المختلفة من طراز “هوريكان” و”تورنادو” و”غراد” التابعة للوحدات العسكرية لأرمينيا ومنغوليا في تدمير مواقع العدو المفترضة. بالإضافة إلى مشاركة فرق المدفعية الذاتية الدفع من عيار 152 ملم وفرقة من مدافع هاوتزر التابعة للوحدات العسكرية الأرمينية والبيلاروسية، بالإضافة إلى فرقة مدفعية ذاتية الدفع من طراز هاوتزر تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وألحقت قوات التحالف هزيمة مؤكدة بالعدو بعد سلسلة من الضربات المختلفة نجحت من خلالها إتمام المهمة العسكرية المعطاة لهم من قبل القيادة العسكرية.