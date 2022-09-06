مناورات عسكرية لأسطول المحيط الهادئ "فوستوك 2022" في خليج بطرس الأكبر

تجري مناورات “فوستوك 2022” العسكرية، التي تشارك فيها العديد من الدول الصديقة لروسيا الاتحادية بما في ذلك الصين، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، عبر العديد من ساحات التدريب في الشرق الأقصى لروسيا وفي المياه المجاورة لها.