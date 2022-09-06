حمى الخنازير الإفريقية تتمدد بوتيرة مقلقة في أوروبا والبلدان تواجه صعوبة في السيطرة

تتقدم حمى الخنازير الإفريقية “بوتيرة مقلقة” في أوروبا، لا سيما في شرق القارة، حيث أثار تمدد المرض مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق أوسع.

منذ بداية العام، ظهرت 285 بؤرة تفشٍ لحمى الخنازير الإفريقية في المزارع الأوروبية، مع تسجيل المنظمة العالمية لصحة الحيوان ما يقرب من 71 ألف حالة حتى الأول من أيلول/سبتمبر.

وينتشر الفيروس، وهو غير مؤذٍ للإنسان لكنه شديد العدوى بين الحيوانات، بشكل أساسي في الجزء الشرقي من القارة، في رومانيا (197 بؤرة) ومولدوفا وغرب روسيا، حيث تم اكتشاف خمس بؤر تفشٍ جديدة في المزارع، الأسبوع الماضي.

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وقال غريغوريو توريس، رئيس القسم العلمي في المنظمة العالمية لصحة الحيوان، لوكالة “فرانس برس” “إن عدد الحالات والمناطق المتأثرة حديثاً بالمرض يتزايد على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحته، وتواجه البلدان صعوبة كبيرة في السيطرة على المرض والقضاء عليه”.

وظهر المرض أيضاً في في إيطاليا، في مزرعة في منطقة العاصمة روما في أوائل حزيران/يونيو، وفي ألمانيا في أيار/مايو ثم في تموز/يوليو، مع تفشي المرض مرتين في ولايتي مكلنبورغ-بوميرانيا الغربية وساكسونيا السفلى (شمال). وذُبح ما يقرب من 2800 من حيوانات المزرعة.

وبسبب عدم وجود علاجات، تحمل حمى الخنازير الإفريقية آثارا قاتلة بشكل عام على الحيوانات، وتدفع عادة بأصحاب المزارع إلى ذبح الحيوانات وقائياً لمنع تفشي العدوى.

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وبهذا المعنى، تشكل هذه الحمى تهديداً دائماً على صناعة لحوم الخنازير في أوروبا، “وهي المُصدِّر الأول عالمياً للحوم الخنازير ومنتجاتها في العالم، إذ تصدّر القارة ما يقرب من 5 ملايين طن سنوياً”، كما أكدت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في نهاية شهر يوليو.