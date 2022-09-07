انسحاب الوفد المصري من اجتماع وزراء الخارجية العرب

انسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، من جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158.

وعلمت “سبوتنيك” من مصادر خاصة أن وفد مصر الرسمي برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، انسحب من الجلسة احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفا للبنان.

وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، طالب خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بضرورة أن تظل القضايا العربية في بؤرة الاهتمام، وألا تطغى الأزمات العالمية على نظيرتها المشتعلة في العالم العربي.

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وقال أبو الغيط: “لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية على الأزمات المشتعلة في الإقليم، والتي ما زالت بعيدة عن الحل السياسي”.

ومثل الأمين العام للجامعة العربية لهذه الأزمات قائلا: “ففي سوريا ما زال الوضع يُعاني جموداً متزايداً على خلفية تصاعد الاستقطاب الدولي، مع هشاشة الوضع الأمني وتردٍ خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء البلاد”.

وتابع: “وفي اليمن، وبرغم ما تمنحه الهدنة من فرصة حقيقية للعمل على التوصل إلى حل سياسي شامل، فإن الهوة بين مواقف الأطراف لا زالت شاسعة، والتدخل الخارجي يُزيد من تصلب المواقف ويُسهم في إطالة أمد هذا الصراع الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني، وفي ليبيا نرصد ابتعاداً أكثر عن منطق التسوية والحلول الوسط، ومزيداً من الانقسام بين الأطراف على نحو بات يُهدد باشتعال الصراع كما تابعنا جميعاً مؤخرا”.