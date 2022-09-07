العراق: سياستنا مبنية على إنهاء الخلافات بالحوار

وصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، السياسة العراقية بأنها مبينة على إنهاء الخلافات بالحوار.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي للأعرجي إثر استقباله كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية الفريق الجوي مارتن سامبسون، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال البيان إن “سياسة العراق مبنية على إنهاء الخلافات من خلال الحوار والانفتاح على الآخرين”.

وأوضح أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، في تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية.

واعتبر المسؤول العراقي أن الإرهاب والمخدرات من أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة.

في المقابل، ذكر الفريق سامبسون أن بلاده لديها مصالح مشتركة مع العراق.