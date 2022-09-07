الشرطة الكندية تطوق منزلا بحثا عن مشتبه به في حوادث الطعن

طوقت الشرطة الكندية مسكنا في محمية للسكان الأصليين بمقاطعة ساسكاتشوان، حيث وقعت حوادث طعن خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وذكرت وكالة “أسوشيتدبرس”، أنه سمع أشخاص يصرخون ويفرون ظهر الثلاثاء، وشاهدوا الشرطة تحاصر المنزل.

العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا

وأرسلت الشرطة تنبيه طوارئ إلى الهواتف يطالب السكان بتوخي الحذر واللجوء إلى ملاذات آمنة في المكان، قائلة إن المشتبه به مايلز ساندرسون ربما شوهد في محمية جيمس سميث كري فيرست نيشن.

وقبل ساعات، أعلنت السلطات في كندا العثور على جثة مشتبه به في حوادث طعن وقعت يوم الأحد في مقاطعة ساسكاتشوان.

وعثرت قوات الأمن على جثة داميان ساندرسون البالغ من العمر 31 عاما بمنطقة “جيمس سميث كري نيشن”، حيث وقعت جرائم طعن.

وأشارت الشرطة إلى أن شقيقه مايلز ساندرسون لا يزال حرا، وتوقعت وجوده في مدينة ريجينا.