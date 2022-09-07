القائد العام للحرس الثوري: قوى عظمى تسعى لشراء أسلحتنا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون المشترك معها.

ونقلت وكالة “فارس”، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء حسين سلامي، أن إيران قد تخطت حتى الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي، وبلاده اليوم تقف في المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات.

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جاءت تصريحات اللواء سلامي في كلمة له أمام اجتماع الأساتذة الجامعيين التعبويين في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، والتي أكد خلالها أن “أمريكا أصبحت غير قادرة على تنفيذ المخططات التي تريدها في المنطقة، ومخططاتها تبوء بالفشل بالتأكيد”.

وقال القائد العام للحرس الثوري:

إن عهد وصاية الأنظمة الأجنبية الظالمة قد ولى في بلادنا، وهذا يعود إلى عدم اعتمادنا على الأجانب ووقف الاتكال على الأجانب يجلب القوة والقدرة.

وشدد على أن إيران تنتج اليوم التكنولوجيات المتطورة وتستخدمها و”صنع المنظومات المتطورة بات سهلا كصنع الدراجات الهوائية لنا، وأصبحت دقة استهداف أسلحتنا للأهداف الثابتة والمتحركة 100 %، وباتت طائراتنا المسيرة قادرة على ضرب أي نقطة تريدها باستخدام الذكاء الصناعي”.