إذاعة الأرجنتين تطلق برنامجا عن الثقافة الروسية

بدأ البث الأول للبرنامج اليوم وقالت يارموليوك لوكالة “سبوتنيك“: “في سبتمبر، يطلق البرنامج مرات عدة في الأسبوع، واعتبارا من أكتوبر، كما هو متوقع، (يذاع) كل يوم”.