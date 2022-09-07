نيبينزيا يصف تصريحات حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بالمزيفة

وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا، على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال نيبينزيا للصحفيين: “لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، أن روسيا تشتري ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية .

ووفقا للبيانات، يشير هذا إلى أن العقوبات “حدت بشكل خطير من سلاسل التوريد وأجبرت موسكو على اللجوء إلى الدول المارقة للحصول على الإمدادات العسكرية”.