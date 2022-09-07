هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رجال أعمال روس

طلبت هنغاريا من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ثلاثة رجال أعمال روس، وهم أليشر عثمانوف وبيتر أفين وفيكتور راشنيكوف.

موسكو – سبوتنيك . ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فضلوا عدم الكشف عن أسماءهم، أن “بودابست طلبت إزالة ثلاثة مواطنين روس من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي”.

وعلى حد تعبير اثنين من الدبلوماسيين الحديث يدور عن رجال الأعمال عثمانوف وآفين وراشنيكوف.