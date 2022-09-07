روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية بقيمة 160 مليار دولار

قال مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، جورجي زينوفييف، إن روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 160 مليار دولار.

موسكو – سبوتنيك . وقال زينوفييف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “تشمل محفظة اللجنة الحكومية الدولية المتخصصة المعنية بالتعاون الاستثماري 79 مشروعا تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار دولار”.

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وأضاف: “على عكس الولايات المتحدة، حيث يتم خلق جو من العداء والشك حول الاستثمارات من الصين، ترحب روسيا بالاستثمارات من الصين وتحاول إنشاء نظام موات لها”.

ولفت زينوفييف إلى أن “العلاقات السياسية الودية بين البلدين توفر ظروفا مستقرة لتعزيز وتوسيع هذا التعاون”.