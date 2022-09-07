"روساتوم" الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات طاقة نووية

قال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إن شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات الطاقة النووية.
فلاديميرفوستوك – سبوتنيك. وقال ليخاتشيف في المنتدى الاقتصادي الشرقي: “نحن نناقش مواقع جديدة ومناطق جديدة”.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وتعد وكالة “سبوتنيك” للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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