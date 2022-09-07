كيف دمرت أول طائرة شبحية في التاريخ

أعلنت مجلة متخصصة في شؤون الطيران اسم المهندس الروسي الذي تم حسب توجيهاته القضاء على الطائرة “الأكثر تحصينا ضد التدمير” في العالم.

ودُمرت هذه الطائرة، وهي الطائرة الأمريكية “إف117أ”، في سماء البلقان في عام 1999عندما بدأ حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عدوانه على يوغسلافيا.

وكانت طائرة “إف117أ” أول طائرة شبحية في العالم تمت صناعتها باستخدام تكنولوجيا الإخفاء التي تستوجب طلاء الطائرة بمواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات وتجعلها بالتالي محصنة ضد الاكتشاف بوسائل الدفاع الجوي.

وفي ظن الأمريكيين فإن تكنولوجيا الإخفاء منحت بلادهم تفوقًا تكنولوجيًا على باقي العالم.

إسقاط “الباشق الليلي”

وكشف الجنرال ألكسندر لوزان، وهو رئيس المهندسين في قوات الدفاع الجوي الروسية سابقا، في مقال نشرته مجلة “فوزدوشنو كوسميتشيسكايا سفيرا” أن يوغسلافيا طلبت المساعدة من روسيا بعدما بدأ الأمريكيون باستخدام طائرتهم الشبحية “إف117أ” لتدمير المنشآت الهامة في أراضي يوغسلافيا. وصدر قرار بتكليف المهندس لوزان بإعداد مقترحات التصدي لـ”الباشق الليلي” الأمريكي.

وبناء على اقتراح المهندس لوزان أسندت مهمة التصدي للطائرة الشبحية الأمريكية إلى منظومة صواريخ “كفادرات” المضادة للطائرات التي تستعين برادار “بي-18” لاكتشاف الطائرة المعتدية في السماء. وكان يجب أن تطلق منظومة “كفادرات” صواريخها باتجاه ذيل الطائرة لكي تلحق بها من الخلف حيث تتجلى الطائرة الشبحية بوضوح أكبر للرادار .

بداية النهاية

وتم تنفيذ الخطة المقترحة بنجاح، إذ أصاب صاروخ أطلقته منظومة “كفادرات” من كمين، الطائرة المستهدفة، فسقط حطامها في مكان يبعد عن مدينة بلغراد بحوالي 40 كيلومترا.