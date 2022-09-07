6 مقاتلات سعودية تحيط بقاذفة نووية أمريكية حلقت في أجواء المملكة… صور

نشرت وزارة الدفاع السعودية، لقطات تظهر مقاتلات سعودية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية كانت تحلق بفي جواء المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن 6 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من نوع “إف-15 إس أي” و”تايفون” و”إف-15 سي”، رافقت القاذفة الاستراتيجية “بي-52” التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية ترافق القاذفة الإستراتيجية الأمريكية (بي -٥٢)، أثناء عبورها أجواء المملكة، وذلك في إطار العمل المشترك بين القوتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/6PKJz1LN37 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 6, 2022

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن الاثنين الماضي، أنه أطلق قاذفتين من طراز “بي-52″، وهي قاذفة طويلة المدى ذات قدرات نووية، فوق الشرق الأوسط، ضمن أحدث مهمة في نوعها بالمنطقة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأقلعت القاذفتان من قاعدة القوات الجوية الملكية في “فيرفورد” بإنجلترا، وحلقت فوق شرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، الأحد الماضي، ضمن مهام تدريبية مع طائرات حربية كويتية وسعودية، قبل أن تغادر المنطقة.

وقال اللفتنانت جنرال، أليكسوس جرينكيويتش، القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان: إن “التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركاؤنا لن تمر دون رد”.

وأضاف “مهمات مثل هذه تظهر قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم”.

إعلام: أمريكا تبني شبكة طائرات مسيرة بالتعاون مع إسرائيل والسعودية لمواجهة إيران

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعمل مع إسرائيل والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإطلاق شبكة من الطائرات المسيّرة لمواجهة التهديدات العسكرية الإيرانية في المنطقة.