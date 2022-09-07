رئيس موريتانيا يجري تعديلا جزئيا على الحكومة

وأعاد التعديل إلى الفريق الحكومي، الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف، وزيرا أمينا عامًا لرئاسة الجمهورية، بدلا عن رئيس الوزراء السابق، المهندس يحي ولد أحمد الوقف، الذي تم تكليفه بحقيبة الزراعة، بحسب وكالة “آبا”.