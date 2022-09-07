وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": قرار مجموعة السبع تحديد سعر النفط الروسي لا يصب في مصلحة أحد

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، بأن قرار مجموعة السبع تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد يسبب تقلبات واضطرابات في الأسواق النفطية، ولا يصب في مصلحة أحد.

بنغازي – سبوتنيك. وقال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، تعليقا على قرار مجموعة السبع إن “هذا الأمر قد يسبب تقلبات واضطرابات زيادة في الأسواق النفطية وهو ليس في صالح أحد”.

وأضاف أن الأسواق العالمية أصبحت تعاني من “تقلبات متسارعة في الأسعار، ولكن تماسك أوبك وأوبك+ سيساعد في تخطي الأزمة”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة الماضي، أن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اتخذوا قرارا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.

ووفقا لما نقلته وكالة “كيودو” للأنباء، فقد أشار الوزير إلى أن سبب تحديد الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى “الحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة”.

من جانبها أعلنت وزارة المالية البريطانية أن دول مجموعة السبع ستحظر التأمين على السفن وتقديم تمويل لناقلي النفط الروسي بسعر أعلى من السعر المحدد.

وجاء في بيان منشور على موقع المالية البريطانية أن وزير المالية نديم زهافي قال في بيان إن دول مجموعة السبع ستحظر “خدمات مثل التأمين على السفن وتوفير التمويل لشركات نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من العتبة المحددة”.