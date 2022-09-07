التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية

رفع الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، “دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية”.

وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، “طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر”، حسب موقع السومرية العراقي.

وحسب الوثيقة، فقد “كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق”

كما كشفت وثيقة الدعوى، “عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق”، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.

وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات “الحشد الشعبي”.

وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.