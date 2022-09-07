اليابان تحقق في هجمات حجب الخدمة عن 4 وزارات

وقال ماتسونو للصحفيين، إن الحكومة كانت على علم بمجموعة كيلنت وتحقق الآن في أسباب فشل الموقع: “مساء أمس، أربع جهات ووزارات حكومية: الوكالة الرقمية، ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة القصر الإمبراطوري، وإجمالا 23 موقعا كانت غير متاحة مؤقتا، ولكن بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مساء أمس، بدؤوا العمل. وحتى الآن، لم يتم تحديد أي تسرب”.