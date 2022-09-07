لبنان يسلم روسيا متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا

وقالت المسؤولة الروسية، للصحفيين اليوم الأربعاء، “اليوم، في مطار بيروت، سلم ضباط إنفاذ القانون في الجمهورية اللبنانية فيكتوريا ماتساكوف إلى زملائهم الروس لتسليمها إلى موسكو. في كانون الثاني 2020، بناء على طلب من وزارة الداخلية لجمهورية كالميكيا، تم إدراجها على قائمة المطلوبين الدوليين. واتهمت بالمشاركة في تشكيل مسلح غير شرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية”.