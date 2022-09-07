لبنان يسلم روسيا متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك إن لبنان سلم لروسيا مواطنة روسية متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا.
وقالت المسؤولة الروسية، للصحفيين اليوم الأربعاء، “اليوم، في مطار بيروت، سلم ضباط إنفاذ القانون في الجمهورية اللبنانية فيكتوريا ماتساكوف إلى زملائهم الروس لتسليمها إلى موسكو. في كانون الثاني 2020، بناء على طلب من وزارة الداخلية لجمهورية كالميكيا، تم إدراجها على قائمة المطلوبين الدوليين. واتهمت بالمشاركة في تشكيل مسلح غير شرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية”.
وفقا لها، باستخدام قنوات الإنتربول، تم تتبع تحركات المرأة المطلوبة عبر الحدود. في ديسمبر/كانون الأول 2020، تم اعتقالها في لبنان.
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وتابعت “اليوم، بعد أن وافق ممثلو السلطات اللبنانية المختصة على طلب التسليم المقدم من مكتب المدعي العام الروسي، سلموا المتهمة إلى موظفي الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية والسجون الفيدرالية لروسيا. لتسليم المطلوبين”.
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