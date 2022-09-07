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العديد من بلدان أوروبا تسجل انكماشا اقتصاديا رغم النمو الكلي للمنطقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، ما يفوق توقعات السوق.

وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، الصادرة اليوم الأربعاء، توسع اقتصاد منطقة اليورو أيضا بنسبة 4.1% سنويا و0.8% فصليا خلال نفس الفترة، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
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21 أغسطس, 15:12 GMT
من بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% فيما شهدت ألمانيا وسلوفاكيا أدنى زيادة بنسبة 1.7%.
على أساس فصلي، سجلت البرتغال سالب 2.1% (انكماش) وإستونيا سالب 1.3% ولاتفيا سالب 1% وليتوانيا سالب 0.5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت رومانيا أعلى معدل بنسبة 2.1%.
نما معدل التوظيف بنسبة 0.4% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في الربع الثاني مقابل الربع السابق، فيما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 2.7% في منطقة اليورو و2.4% في الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي.

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موقع سبوتنيك الروسي

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