يعتقد نحو 72% من المواطنين المجريين أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا “ضارة إلى حد ما” بالدول الأوروبية، بما في ذلك المجر نفسها.

بودابست- سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لاستطلاع رأي نشره مركز “سزادفيج” لأبحاث الرأي اليوم الأربعاء، حيث يرى 21% فقط من المستطلعين أن العقوبات الغربية ضد روسيا “مفيدة إلى حد ما”.

بالإضافة إلى ذلك، قال 50% ممن شملهم المسح إن العقوبات مفرطة، وأعرب ربعهم عن رأيهم بأنها كافية، ويعتقد خمس المجريين فقط أنها غير كافية.

في غضون ذلك، وافق 86% من المواطنين “بالأحرى” على أنه يجب على روسيا وأوكرانيا بدء محادثات سلام، كما صرحت مرارا وتكرارا سابقا السلطات المجرية.

قائد عسكري أمريكي: يجب استغلال الأزمة الأوكرانية لتبني نهج “الإنكار المتبادل”

في 24 فبراير/ شباط، في 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.

رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء موسكو وإضعافها هي جزء من استراتيجية الغرب بعيدة المدى، فيما أضرت العقوبات بالاقتصاد العالمي بأكمله وفاقمت حياة الملايين من الناس.