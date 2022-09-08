اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا… إيلي داسا يوقع لدينامو موسكو

وقع الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي، إيلي داسا، عقدا مدته ثلاث سنوات مع النادي الروسي دينامو موسكو ليصبح بذلك اللاعب الإسرائيلي الأعلى أجرا على الإطلاق.

وقالت وسائل إعلام عبرية بينها موقع “sport5″ و”sports.walla” إن داسا وقع عقدا مع النادي الروسي لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر.

أجرى الظهير الأيمن للمنتخب الإسرائيلي، الذي أنهى عقده مع فيتيسه أرنهيم الهولندي مفاوضات مع مكابي تل أبيب طوال الصيف، لكنه تلقى عرضا مرتفعا للغاية بمفاهيم كرة القدم الإسرائيلية من دينامو موسكو.

אלי דסה שחקן של דינמו מוסקבה, שנתיים ואופציה לעונה שלישית pic.twitter.com/qzUBV5MVUb — Raz Amir (@razamir29) September 7, 2022

وسيحصل داسا وفقا للتقارير على مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد مع النادي الروسي، وهو أعلى بكثير من 650 ألف يورو عرضه عليه مكابي تل أبيب.

وبذلك أصبح داسا أكثر اللاعبين الإسرائيليين أجرا على الإطلاق، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وصل الدوري الروسي الممتاز بالفعل إلى الجولة السابعة، حيث يبعد دينامو موسكو 4 نقاط عن الصدارة.

وكان اللاعب الإسرائيلي قد انتقل إلى فيتيسه أرنهيم من مكابي تل أبيب صيف 2019، وفي موسمه الأول مع الفريق الهولندي شارك في 10 مباريات فقط بالدوري بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل. في الموسم التالي، أصبح لاعبا أساسيا.