مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على حافلة بالكاميرون

لقي 6 أشخاص مصرعهم في هجوم على حافلة في منطقة غرب الكاميرون المضطربة، حسبما ذكرت السلطات في الدولة الأفريقية اليوم الأربعاء.

قال الوزير بالحكومة رينيه إيمانويل سعدي إن الهجوم على الحافلة نفذته مجموعة من “الإرهابيين مدججين بالسلاح” يوم الثلاثاء، في فاكو الواقعة في جنوب غرب البلاد الناطق باللغة الإنجليزية.

مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون

ذكر الوزير أن : “الهجوم الإرهابي القاسي البربري خلف 6 قتلى بينهم امرأة و5 رجال”، بالإضافة إلى 8 مصابين.

وأضاف المسؤول الكاميروني: “حكومة الجمهورية تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان والشنيع الذي ارتكب بحق مدنيين أبرياء”.

وعانت مناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من صراع مسلح بين الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية والحكومة على مدار خمس سنوات.