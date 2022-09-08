بلينكن يبحث مع نظيره البولندي تطوير التعاون الثنائي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البولندي، زبيغنيو راو، تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن “بلينكين بحث (مع زبيغنيو راو) تعزيز التعاون الثنائي في إطار الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في بولندا .. فضلا عن تغير المناخ وقضايا الأمن القومي”. وبحسب البيان ناقش الطرفان أيضا مواصلة العمل المشترك لدعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.

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