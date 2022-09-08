غروسي يطلق مشاورات حول منطقة الحماية في محطة زابوريجيه للطاقة النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ مشاورات بشأن إنشاء منطقة لحماية السلامة والأمن النوويين في محطة زابوريجيه للطاقة النووية بسبب القصف المتعدد للمنشأة.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الوكالة على تويتر: “بالأمس، أوصى المدير العام بإنشاء منطقة عاجلة لحماية السلامة والأمن النوويين في محطة زابوريجيه، ويُجري مشاورات تهدف إلى تنفيذ هذه الخطة”.

غروسي يرأس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه للطاقة النووية

ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القصف الأخير أضر بخط طاقة احتياطي بين المحطة ومحطة طاقة حرارية قريبة، “مما يؤكد بشكل أكبر مخاطر السلامة النووية الكبيرة في المنشأة”.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء تقريرا عن الوضع حول محطة زابوريجيه بعد التفتيش الموقعي ودعت جميع الأطراف إلى إنشاء منطقة لحماية السلامة والأمن النوويين في المنشأة.

ووفقا للتقرير، لاحظ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأضرار التي لحقت بالمحطة النووية في مواقع مختلفة، بما في ذلك “المبنى الخاص الذي يضم، من بين مواد أخرى، الوقود النووي ومرفق تخزين النفايات المشعة الصلبة”.

وتعد محطة زابوريجيه للطاقة النووية ، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.