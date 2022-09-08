المجر تأمل في مساعدة رومانيا لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة

وأضافت: “وفي المستقبل، تريد المجر تقليل اعتمادها على الطاقة، ونريد تحقيق السيادة في الطاقة… نحن نعمل على ذلك، ويسعدنا أن نرى وندعم أي مبادرة، مما يزيد من إمكانيات تنويع الطاقة والاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية، نحن نعول على رومانيا في هذا الصدد”.