روسيا.. تحديد عملات بديلة للدولار

لم تعد روسيا تحتاج إلى الدولار الأمريكي. أعلن ذلك نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف.

وقال نائب وزير المالية في تصريحات صحفية إنه من الضروري أن يتخلص القطاع المصرفي الروسي من الدولار واليورو لتحل محلهما عملات دول صديقة.

وعن بدائل الدولار واليورو قال النائب وزير المالية إن الخبراء ينظرون إلى اليوان الصيني على أنه يتصدر ترتيب العملات المرشحة لإحلال محل الدولار واليورو في القطاع المصرفي الروسي، إلى جانب الدرهم الإماراتي وعملات أخرى.

وأشار إلى أن الدرهم الإماراتي يتمتع باستقرار في قيمته.