مصمم طائرات يشير إلى المكان الأكثر أمنا في طائرة الركاب

تعد الطائرة واحدة من وسائل النقل الأكثر أمنا. ويخاف بعض الناس، مع ذلك، من الرحلة الجوية.

قال مصمم الطائرات فيكتور بريادكا في حديث لـ”سبوتنيك” إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.

وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:

كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.