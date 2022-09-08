كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع جارتها الشمالية لبحث لم شمل العائلات المشتتة

عرضت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، “إجراء محادثات مع جارتها الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953”.

وقال وزير الوحدة كوون يونج سي، المسؤول عن العلاقات بين الكوريتين، في مؤتمر صحفي، إن “سيئول ستضع في الاعتبار رغبات بيونغ يانغ عند تحديد موعد ومكان وجدول أعمال وشكل المحادثات”، وذلك في أول مبادرة مباشرة منذ أن تولى يون سوك يول منصب رئيس كوريا الجنوبية في مايو/ أيار الماضي، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

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وأعرب عن أمله في أن “يلتقي المسؤولون من الجانبين بشكل مباشر في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشات صريحة حول المسائل الإنسانية بما في ذلك قضية العائلات المشتتة”.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أعلن في خطابه بمناسبة مرور 77 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني، عن مبادرة “جريئة” لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي.

وردت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على عرض المساعدة الاقتصادية الذي قدمه رئيس كوريا الجنوبية، لبيونغ يانغ، مقابل تخليها عن الأسلحة النووية.