جلسة مباحثات رسمية بين السعودية وعمان

عقدت كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية للنظر في سبل التعاون في مجال النقل واللوجستيات.

وقالت صحيفة “أثير” العمانية أنه تم تخصيص الجلسة لبحث أوجه التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المملكة والسلطنة، بما يحقق سرعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

يشار إلى أن الجانب العماني ترأسه سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ترأس الجانب السعودي معالي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.