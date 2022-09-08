ميشوستين يؤكد أهمية تحقيق أهداف التنمية في البلاد عبر تضافر مختلف الجهود

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الآليات التي وضعتها الحكومة الروسية ومصرف روسيا تمنح الثقة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للبلاد.

وأشار ميشوستين إلى أن جميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء جعلت من الممكن تسوية الآثار السلبية وتخطيط جميع القرارات اللازمة لدعم الاقتصاد والناس على المدى الطويل، مضيفا أنه بعد العمل خلال جائحة كورونا تم الكشف عن تهديدات موجهة ضد الناس واقتصادات الدول، حيث تعلمت السلطات الكثير من الدروس”.

وأضاف ميشوستين بالقول: “كما تعلمون الاستجابة لهذه التحديات جاءت من خلال تضافر جهود الجميع بجانب وزارة المالية، التي اتبعت سياسة مسؤولة للغاية ونجحنا عمليًا في تجاوز هذا الوضع على أفضل وجه في عام 2020”.

وأكد ميشوستين أن روسيا تعيد التفكير في سيادتها المالية، حيث من الضروري إنشاء هيكل يستبعد تأثير الدول الثالثة.

وختم ميشوستين بالقول: “الأدوات التي تم وضعها من قبل دولتنا من حكومة ووزارة مالية ومصرف مركزي تحت قيادة الرئيس بوتين، أريد أن أؤكد لكم أنها تمنحنا الثقة بأننا سنتحرك نحو تحقيق أهداف التنمية “.