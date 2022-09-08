ملك البحرين يلتقي 3 وزراء كويتيين

استقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، في قصر الصافرية، أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت.

وقالت صحيفة “الوطن” البحرينية إن زيارة الوزراء الكويتيين للبحرين شهدت تأكيد ملك البحرين على اعتزازه بـ”أواصر العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين”. وأشاد آل خليفة بالدور “الريادي لأمير دولة الكويت في دعم وتنمية العلاقات البحرينية الكويتية، وبمواقف دولة الكويت تجاه مملكة البحرين، وجهودها ومساعيها الخيرة في خدمة العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك”. من جانبه، توجه وزير الخارجية الكويتي بالشكر لملك البحرين، مثمنا جهوده وحرصه الدائم على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة وتوثيق عرى التعاون الأخوي الوطيد بين البلدين.

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