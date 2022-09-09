رئيس "آبل" ينصح أصحاب "أندرويد" بشراء "آيفون" لحل شكوى بشأن الرسائل النصية

نصح رئيس شركة “آبل” الأمريكية، تيم كوك، أحد أصحاب هواتف “أندرويد” بالانتقال إلى هواتف “آيفون” ‏التي يقوم بتطويرها، لحل شكوى أزلية في الرسائل النصية.‏

ورفض كوك خلال حدث “Vox Media’s Code 2022″، أمس الأربعاء، فكرة اعتماد رسائل “RCS” لوضع حد لـ”الفقاعات الخضراء” التي تحيط بالرسائل عندما يرسل مستخدمو “آيفون” رسالة نصية إلى أحد ملاك هاتف “أندرويد”.

وقال: “لا أسمع مستخدمي “آبل” يطلبون منا بذل الكثير من الجهد في ذلك في هذه المرحلة، وبدلا من ذلك أود تحويلك لاستخدام “آيفون”.

لكن الشخص الذي طرح السؤال على تيم كوك في الحدث جادله بأن والدته لا تستطيع رؤية مقاطع الفيديو التي يرسلها إليها، وذلك لعدم وجود قابلية التشغيل البيني بين خدمة “آي ميساج” التابعة لشركة “آبل” و”RCS”، وكلاهما من أنظمة المراسلة التي يمكن أن تسمح بصور ومقاطع فيديو عالية الجودة، إذا كانا يعملان سويا.

وتابع موضحا أنه “إذا حاولت إرسال مقطع فيديو من هاتف “أندرويد” إلى هاتف “آيفون” أو العكس باستخدام تطبيق المراسلة النصية المعتاد، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بك تظهر بشكل غامض تماما للطرف الآخر”.

وهنا اكتفى رئيس شركة “آبل” بالاقتراح على الشخص للتخلص من هذه المشكلة المؤرقة: “اشترِ هاتف “آيفون” لوالدتك”.

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يشار إلى أنه عند إرسال رسالة نصية من هاتف “أندرويد” إلى “آيفون” فإنها تظهر للأخير داخل “فقاعة خضراء”، ولكن عند التراسل بين هاتفي “آيفون” فإنها تظهر في “فقاعة زرقاء”