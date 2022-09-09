الداخلية اليمنية تعلن القبض على أحد أخطر عناصر "القاعدة" في محافظة حضرموت

أعلنت الداخلية اليمنية، الخميس، القبض على عنصر خطير من تنظيم القاعدة “محظور في روسيا وعدد كبير من الدول”، في محافظة حضرموت شرق اليمن، بعد نحو 5 أشهر من فراره من سجن في المحافظة.

القاهرة – سبوتنيك . وذكر موقع وزارة الداخلية اليمنية، أن “الأجهزة الأمنية قبضت، اليوم، على فهد الضمر في إحدى النقاط الأمنية التي تم نصبها بشكل مفاجئ في مدن وادي حضرموت”.

وأشار إلى “أن عملية القبض على الضمر الذي يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة، تأتي بعد فراره من سجن المنطقة العسكرية الأولى في رمضان الماضي”.

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وأشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ابراهيم حيدان بـ”يقظة الأجهزة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت والتي تكللت في القبض على الضمر”، مؤكداً “مواصلة الجهود للوصول إلى بقية العناصر الفارة من وجه العدالة”.

ووجه اللواء حيدان بـ “صرف مكافأة مالية لأفراد النقطة الأمنية التي ألقت القبض على الارهابي الضمر”.

وفي 14 نيسان/ أبريل الماضي، فر 10 من عناصر “القاعدة” بينهم 7 قيادات، من سجن في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت 321 كم شمال مدينة المكلا مركز المحافظة.

وتزامنت عملية فرار عناصر “القاعدة” مع الذكرى السابعة لاستعادة الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة على مدينة المكلا من قبضة التنظيم في 24 نيسان/ ابريل 2016، بعد عام من سقوطها بيد عناصر التنظيم.

وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت غرب محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من العناصر الإرهابية.

وتصاعد نشاط عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة باليمن، بعد إندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.