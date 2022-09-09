أعلن نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلس، أن الولايات المتحدة تراقب ألا يتسرب السلاح الذي تورده لأوكرانيا لجهات ثالثة.

الأمم المتحدة– سبوتنيك . وقال ميلس خلال جلسة مجلس الأمن: “نحن نراقب أن يكون الدعم لأوكرانيا مسؤولاً وألا يؤدي لعواقب غير متوقعة. نحن نتعامل مع منع التسرب أو التوزيع غير القانوني للأسلحة على محمل الجد”.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.