الأمين العام لحلف الناتو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل

يجري الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي في مقر الحلف في بروكسل.

بروكسل – سبوتنيك . ومن المتوقع أن يجري ستولتنبرغ وبلينكين في نهاية اللقاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً. وبالرغم عن أن المكتب الصحفي للحلف لم يخبر بجدول أعمال اللقاء، تداولت وسائل الإعلام أن هدف رحلة بلينكن إلى بروكسل قد يكون رغبته بالحصول على الدعم من الحلفاء في حلف الناتو فيما يخص مواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في ظروف اقتراب الشتاء وارتفاع أسعار الطاقة.

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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، فقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية وحدها لأوكرانيا منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة حتى الآن نحو 15.2 مليار دولار.