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سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحر المتوسط

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت إسرائيل سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو، الليلة الماضية، في البحر المتوسط عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “طائرة موجهة عن بُعد سقطت الليلة الماضية في منطقة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان”.
وأوضحت أن “الطائرة سقطت إثر عطل فني”.
وأضافت أن “القوات قامت بإخراجها من البحر وسيتم التحقيق في الحادث”.
وأكدت أنه “تم إيقاف الطائرات من هذا النوع حتى انتهاء التحقيق”.
يأتي ذلك تزامنا مع تقارير إسرائيلية تحدثت عن زيارة عاموس هوكشتين، المبعوث الأمريكي المكلف بالوساطة بين إسرائيل ولبنان، إلى إسرائيل، أمس الخميس، في محاولة للدفع قدماً باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
إعلام: تأهب إسرائيلي حول حقول الغاز في المتوسط بعد تهديدات “حزب الله”
26 يوليو, 13:53 GMT
ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى تأهب قواته في المنطقة الشمالية بادعاء “احتمال حدوث تصعيد أمني في أعقاب تهديدات أمين عام حزب الله حسن نصر الله المتكررة”.

وبحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فإن “قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، رفع حالة استنفار القوات، وحشد القوات وتحديث (بنك الأهداف) في لبنان التي يمكن أن يستهدفها. وقال إن “الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع أي سيناريو”.

لكن بحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه “لا مصلحة لحزب الله بتصعيد عسكري مقابل إسرائيل. ورغم ذلك، فإن ضباطاً في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقولون، إنه يصعب معرفة كيف سيتصرف حزب الله في حال بدأ استخراج الغاز من حقل (كاريش) من دون التوصل إلى اتفاق لترسيم حدود”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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