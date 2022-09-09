سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحر المتوسط

ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى تأهب قواته في المنطقة الشمالية بادعاء “احتمال حدوث تصعيد أمني في أعقاب تهديدات أمين عام حزب الله حسن نصر الله المتكررة”.

وبحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فإن “قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، رفع حالة استنفار القوات، وحشد القوات وتحديث (بنك الأهداف) في لبنان التي يمكن أن يستهدفها. وقال إن “الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع أي سيناريو”.

لكن بحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه “لا مصلحة لحزب الله بتصعيد عسكري مقابل إسرائيل. ورغم ذلك، فإن ضباطاً في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقولون، إنه يصعب معرفة كيف سيتصرف حزب الله في حال بدأ استخراج الغاز من حقل (كاريش) من دون التوصل إلى اتفاق لترسيم حدود”.