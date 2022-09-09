سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحر المتوسط

כטב”ם של צה”ל נפל במרחב הגבול הימי בין ישראל ללבנון בעקבות תקלה ונמשה על ידי חיל הים. האירוע יתוחקר, כלי הטיס מהסוג הזה קורקעו @Doron_Kadosh
— גלצ (@GLZRadio) September 9, 2022
وبحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فإن “قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، رفع حالة استنفار القوات، وحشد القوات وتحديث (بنك الأهداف) في لبنان التي يمكن أن يستهدفها. وقال إن “الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع أي سيناريو”.
لكن بحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه “لا مصلحة لحزب الله بتصعيد عسكري مقابل إسرائيل. ورغم ذلك، فإن ضباطاً في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقولون، إنه يصعب معرفة كيف سيتصرف حزب الله في حال بدأ استخراج الغاز من حقل (كاريش) من دون التوصل إلى اتفاق لترسيم حدود”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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