وزير الخارجية النمساوي: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس ستبقى دون تغيير

وقال شالينبورغ: “أستطيع أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي متحد في هذه القضية، ولن تتغير العقوبات. سيتم أيضًا توسيع قائمة الأفراد دون تغييرات”.

وأضاف شالينبورغ أن “النمسا بتاريخها” تعرف جيدًا الحقائق الروسية، وأن “الجغرافيا لا تتغير، وتبقى روسيا جزءًا من التاريخ والثقافة الأوروبيين”.