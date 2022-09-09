النهضة التونسية تحمل "سلطة الانقلاب" مسؤولية مقتل شاب خلال مداهمة أمنية

أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا استنكرت فيه مقتل شاب تونسي برصاص حي خلال إحدى المداهمات الأمنية.

وحسب البيان الذي نشرته الحركة عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وصفت مقتل الشاب محسن الزياني بأنه “حادثة صادمة وأليمة”، مؤكدة أنه قتل “نتيجة تعرضه إلى إصابة مباشرة بالرصاص الحي من طرف أحد أعوان الديوانة خلال عملية مداهمة أمنية”.

حركة النهضة: نرفض استهداف “سلطة الانقلاب” للثورة ومكتسباتها

وقال البيان: “إن حركة النهضة وبعد الترحم على روح الفقيد والتعبير عن أصدق التعازي والمواساة لعائلته وأقاربه، تستنكر بشدة تكرر الإنفلاتات الأمنية وما خلفته من ضحايا لاسيما خلال المداهمات أو التصدي لبعض التحركات الاجتماعية السلمية كما حصل في منزل بورقيبة وحي الانطلاقة والتضامن وتينجة وغيرها”.

ودعت الحركة في بيانها إلى “التعجيل بالتحقيق في هذه المأساة ونشره للعموم وترتيب المسؤوليات الجزائية على نتائجه”، محملة “سلطة الانقلاب مسؤولية هذه الأحداث والأوضاع بسبب سياساتها القاصرة واعتمادها خطابا يكرس التقسيم والتحريض والدعوة إلى التطهير وسعيها لتوظيف المؤسسة الأمنية في الصراعات الاجتماعية والسياسية، ومواجهة المواطنين بعنف في وضع اجتماعي محتقن ووضع اقتصادي منهار”.

وأدان بيان الحركة “انغماس سلطة الانقلاب في تركيز حكم فردي مطلق مع إهمال القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحارقة، وعلى رأسها تفشي الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الغذائية الأساسية والهجرة غير الشرعية وغيرها من الأولويات الملحة”.