السفير اللبناني يوجه رسالة إلى أبناء الجالية في روسيا عبر "سبوتنيك"

وإجابة على سؤال بشأن الاختلاف في المواقف بين وزارة الخارجية والحكومة اللبنانية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال سعادة السفير: “لبنان بلد متنوع وديموقراطي ومتعدد الآراء. لكن في الواقع هذا الموضوع تم تجاوزه لأنني أوضحت للأصدقاء الروس حقيقة الموقف اللبناني الذي لم يصدر عن الحكومة اللبنانية في حينه. هنا نقطة هامة لا بد من الإشارة إليها وهي أنه بالفعل صدر بيان عن وزارة الخارجية اللبنانية، وتواصلت مع معالي الوزير عبد الله بوحبيب، ودولة الرئيس ميقاتي وشرحوا لي حقيقة الموقف اللبناني، وأنا نقلت توضيحات للجانب الروسي وأعتقد بأن المسألة تمت تجاوزها ولبنان حريص جداً للحفاظ على أفضل العلاقات مع روسيا الاتحادية، ويقدر عالياً صداقة روسيا ودعمها للقضايا العربية المحقة”.