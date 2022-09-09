روسيا في صدد تطوير ممر "الشمال-الجنوب" مع أذربيجان وإيران

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع لمجموعة العمل الروسية الأذربيجانية الإيرانية، إن تطوير ممر النقل الدولي بين “شمال- جنوب” جانب مهم للغاية من التعاون بين موسكو وباكو وطهران.

وأضاف نوفاك: “أن تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب هو مجال مهم للغاية للتعاون الثلاثي، وروسيا مستعدة لتعاون مثمر في صيغة ثلاثية، وهذا سيضمن النقل السلس للبضائع من روسيا إلى الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي”.

“أنا متأكد من أن محادثاتنا اليوم ستكون مثمرة، وبالنسبة لبلداننا الثلاثة، فإن تطوير الممر شمال-جنوب مجال مهم للتعاون”.

وبحسب نوفاك، تعتزم باكو وموسكو وطهران بناء شبكة سكك حديدية موحدة.

الإعلان عن مشروع سكة حديد يصل بين ثلاث دول آسيوية

“توصلت روسيا وأذربيجان وإيران إلى اتفاق بشأن النقل المسهل للبضائع، وهو أمر إيجابي لمواصلة تنفيذ المشاريع”.

وشدد نوفاك على أنه “وبحسب الخبراء، فإن إنشاء سكة حديد على هذا الخط سيرفع حركة الشحن على طول الممر الغربي إلى 15 مليون طن في المستقبل القريب”.